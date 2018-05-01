Киккер победил Смычека и стал первым соперником Карреньо-Бусты в Эшториле

Аргентинец Николас Киккер вышел во второй раунд турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), легко победив американца Тима Смычека (Q) — 6:2, 6:2. Во втором раунде Кикер сыграет со вторым сеяным — испанцем Пабло Карреньо-Бустой.



Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Кикер дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Смычека 2 эйса, 1 двойная и 5 упущенных брейк-пойнтов.



Также во второй круг пробился испанец Рикардо Охеда-Лара (Q), победивший португальца Фредерико-Феррейру Силву (WC) со счётом 6:4, 7:5.