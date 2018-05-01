Бабош с двух матчболов проиграла Дулгеру в первом круге турнира в Рабате

Венгерка Тимя Бабош (4) неожиданно проиграла румынке Александре Дулгеру (LL) на старте турнира категории International в Рабате (Марокко) — 6:2, 6:7 (7:9), 5:7. На тай-брейке у Тими было два матчбола, а в решающей партии при счёте 5:4 она подавала на матч.



Поединок продолжался 2 часа 57 минут. Дулгеру ни разу не подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Бабош 2 эйса, 6 двойных и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.



Следующей соперницей Дулгеру, попавшей в основную сетку благодаря снятию француженки Полин Пармантье, станет украинка Катарина Заватская (WC), которая победила марокканку Диао Эль-Жарди (WC) — 6:2, 6:3.