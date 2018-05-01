Цибулкова проиграла Херцог в первом круге турнира в Рабате

Словачка Доминика Цибулкова (2) в первом круге турнира в Рабате уступила словенке Полоне Херцог со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. 27-летняя уроженка Марибора, занимающая 62-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 15 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Херцог поспорит с испанкой Паолой Бадоса-Хиберт (Q), одолевшей другую победительницу квалификации, француженку Фиону Ферро — 5:7, 6:4, 6:0.