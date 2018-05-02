Л. Майер упустил шесть матчболов, включая тройной, и проиграл Джарри в Эшториле

Чилиец Николас Джарри пробился во второй круг турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), победив аргентинца Леонардо Майера со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Во второй партии Майер, к тому моменту ни разу не проигравший свою подачу, сделал брейк при 5:5, а затем заработал тройной матчбол в своём гейме, но в итоге позволил сопернику сравнять счёт. Всего Леонардо упустил шесть матчболов — четыре в 12-м гейме и два на тай-брейке.



Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Джарри выполнил 3 эйса и использовал 2 брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок у него не было. На счету Майера 8 подач навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующим оппонентом Майера станет испанец Рикардо Охеда-Лара (Q).

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