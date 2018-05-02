Крунич вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, победив Соррибес-Тормо

Сербская теннисистка Александра Крунич (7) вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух партиях обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Александра не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Рабате Крунич поспорит с победительницей матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — Полона Херцог (Словения).

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