Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Крунич вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, победив Соррибес-Тормо

Крунич вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, победив Соррибес-Тормо
Теннис / WTA

Сербская теннисистка Александра Крунич (7) вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух партиях обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Александра не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Рабате Крунич поспорит с победительницей матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — Полона Херцог (Словения).

Рабат 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 13:00 МСК
Александра
Крунич
Сара
Соррибес-Тормо
6:3 6:1
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент