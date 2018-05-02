Херцог проиграла 212-й ракетке мира во втором круге в Рабате

Словенская теннисистка Полона Херцог завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории International в Рабате (Марокко). Во втором круге она уступила испанке Пауле Бадоса-Хиберт со счётом 7:6 (7:6), 1:6, 2:6.



Матч длился 2 часа 18 минут. На счету испанки 2 подачи навылет, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. Херцог выполнила 1 эйс, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.



В четвертьфинале испанка, занимающая 212-е место в рейтинге WTA, встретится с представительницей Сербии Александрой Крунич.