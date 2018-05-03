Бачински снялась с турнира в Рабате из-за разрыва икроножной мышцы

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински рассказала, почему была вынуждена сняться с турнира в Рабате. На эти соревнования ей был предоставлен «уайлд-кард».

«Многие спрашивают, почему мне пришлось сняться с замечательного турнира в Рабате, на который мне великодушно предоставили „уайлд-кард“. Во время разминки я побежала за мячом после укороченного удара соперницы и на первом шаге получила разрыв икроножной мышцы. Я почувствовала резкую боль и с тех пор не могу опираться на ногу и нормально ходить.

Спасибо за помощь физиотерапевтам WTA и за поддержку игрокам тура. Особо отмечу Лару Арруабаррену, Алекс Крунич, Элисе Метенс, Бетани Маттек-Сэндс за тёплые слова и потраченное время, когда мне было хуже всего. Я возвращаюсь в Швейцарию, где пройду обследование, чтобы точно оценить свою ситуацию", — написала Бачински в «Твиттере».

Фото доступно в «инстаграме» Тими Бачински.