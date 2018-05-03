Маррей сыграет на турнире в Нидерландах перед Уимблдоном

Британский теннисист Энди Маррей примет участие в турнире в Розмалене (Нидерланды), который будет проходить с 9 по 18 июня. Маррей впервые вернётся на корт после операции на бедре, перенесённой в январе. 30-летний Маррей не принимал участия в соревнованиях в Нидерландах с 2015 года, когда он дошёл до четвертьфинала турнира в Роттердаме.

«Это отличная возможность подготовиться к Уимблдону. Я слышал много хорошего об этом турнире, говорят, что там отличные корты», — цитирует Маррея BBC.

Ранее Маррей планировал вернуться на корт, приняв участие в турнирах на закрытых кортах в Глазго и Лафборо. В Шотландии теннисист сыграть не смог, но вероятность выступления в Англии ещё сохраняется.