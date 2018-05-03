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Халеп и Гёргес претендуют на звание обладательницы лучшего наряда в апреле

Халеп и Гёргес претендуют на звание обладательницы лучшего наряда в апреле
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA начал голосование по лучшим нарядам апреля 2018 года. На эту награду претендуют платья немки Юлии Гёргес, первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, представительницы Чехии Каролины Плишковой и француженки Кристины Младенович.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

В апреле Гёргес дошла до финала турнира в Чарльстоне, Халеп — до четвертьфинала соревнований в Штутгарте, победительницей которого стала Плишкова. Младенович проиграла в первом круге турнира в Лугано и Штутгарте.

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