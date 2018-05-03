Соперницей Крунич в полуфинале турнира в Рабате будет Томлянович

Австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла в полуфинал турнира в Рабате, в трёх партиях обыграв представительницу Хорватии Яну Фетт со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Томлянович дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 10 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в Рабате Томлянович поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич, посеянной под седьмым номером.