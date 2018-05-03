Испанец Пабло Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, обыграв аргентинца Николаса Киккера со счётом 6:1, 7:5.



Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Карреньо-Буста, посеянный под вторым номером, выполнил 1 подачу навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов. На счету Киккера 1 эйс и 5 упущенных брейков. Оба спортсмена обошлись без двойных ошибок.



В четвертьфинале испанец, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Николас Джарри (Чили) – Рикардо Охеда-Лара (Испания, Q).

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