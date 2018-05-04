Бресник: мы поменяли машине Тиму масло и залили бензин перед новыми турнирами

Тренер австрийского теннисиста Доминика Тима Гюнтер Бресник поделился ожиданиями от выступления своего подопечного на турнирах в Мадриде, Риме, Лионе и на «Ролан Гаррос».

«Мы заменили в нашей машине Тиме масло и полностью заправили её. Теперь нужно отправляться в путь, но никогда не знаешь, что будет дальше.

На самом деле место в рейтинге ATP не так важно. Я бы предпочёл быть на 200-й позиции, но выигрывать каждый матч. Люди не понимают, что рейтинг не играет такой роли, потому что о нём постоянно говорят», — цитирует Бресника Tennis World.

Также тренер добавил, что Тим в ближайшие дни проведёт совместные тренировки с Рафаэлем Надалем, Григором Димитровом, Люка Пуи и Новаком Джоковичем. По словам Бресника, тренировки с такими игроками будут очень полезными.

В четвертьфиналах турниров в Монте-Карло и Барселоне Тим уступил Рафаэлю Надалю и Стефаносу Циципасу.