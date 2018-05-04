Потапова обыграла Никулеску в полуфинале турнира ITF в Химках

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в финал турнира ITF в Химках с призовым фондом $ 100 тыс., в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Монику Никулеску (1) со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты. Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 6 брейков.



В финале Потапова сыграет с представительницей Беларуси Верой Лапко, посеянной под вторым номером.

Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Химках