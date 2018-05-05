Победы Циципаса и Карреньо-Бусты — в обзоре четвертьфиналов турнира в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). Уроженец Афин одолел испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:3).

Теннисист из Португалии Жоау Соуза за 1 час 28 минут обыграл британца Кайла Эдмунда (3) со счётом 6:3, 1:6, 6:0. За выход в финал Соуза поспорит со Стефаносом Циципасом.

Американец Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал турнира, сломив сопротивление итальянца Симоне Болелли (Q) со счётом 7:5, 6:2.

В полуфинале турнира Фрэнсису Тиафо будет противостоять испанец Пабло Карреньо-Буста. Второй номер посева обыграл чилийского спортсмена Николаса Джарри со счётом 6:2, 2:6, 6:1.

Матч длился 1 час 36 минут. Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок. Карреньо-Буста выполнил 1 подачу навылет и 5 раз взял чужую подачу. На счету Джарри 1 эйс и 6 упущенных брейк-пойнтов.