Свитолина разгромила Корне в первом круге турнира в Мадриде

Украинка Элина Свитолина (4) начала выступление на турнире в Мадриде с уверенной победы над француженкой Ализе Корне со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, сделала по 1 эйсу и двойной ошибке, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Ализе обошлась без подач навылет при 2 двойных.
Во втором круге Свитолина сыграет либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро.
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.