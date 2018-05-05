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Свитолина разгромила Корне в первом круге турнира в Мадриде

Свитолина разгромила Корне в первом круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина (4) начала выступление на турнире в Мадриде с уверенной победы над француженкой Ализе Корне со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. 23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, сделала по 1 эйсу и двойной ошибке, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Ализе обошлась без подач навылет при 2 двойных.

Во втором круге Свитолина сыграет либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
05 мая 2018 года, суббота. 12:00 МСК
Ализе
Корне
Элина
Свитолина
2:6 2:5
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