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Тиафо обыграл Карреньо-Бусту и стал вторым финалистом турнира в Эшториле

Тиафо обыграл Карреньо-Бусту и стал вторым финалистом турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Американец Фрэнсис Тиафо стал вторым финалистом турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), уверенно победив испанца Пабло Карреньо-Бусту (2) — 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Тиафо трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Карреньо-Бусты 2 эйса и 3 двойные ошибки. Брейк-пойнтов у него не было.

В финале Тиафо сыграет с португальцем Жоау Соузой. В этом сезоне Тиафо уже завоевал один титул, став чемпионом турнира в Делрэй-Бич.

Эшторил 2018. 1/2 финала
05 мая 2018 года, суббота. 19:50 МСК
Фрэнсис
Тиафо
Пабло
Карреньо-Буста
6:2 6:3
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