Тиафо обыграл Карреньо-Бусту и стал вторым финалистом турнира в Эшториле

Американец Фрэнсис Тиафо стал вторым финалистом турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), уверенно победив испанца Пабло Карреньо-Бусту (2) — 6:2, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Тиафо трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Карреньо-Бусты 2 эйса и 3 двойные ошибки. Брейк-пойнтов у него не было.



В финале Тиафо сыграет с португальцем Жоау Соузой. В этом сезоне Тиафо уже завоевал один титул, став чемпионом турнира в Делрэй-Бич.