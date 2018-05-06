Кар. Плишкова: пожалуй, после победы в Штутгарте я чересчур уверена в себе

Чешка Каролина Плишкова, недавно ставшая чемпионкой в Штутгарте, прокомментировала свою победу над россиянкой Еленой Весниной в первом круге турнира в Мадриде, а также поделилась ожиданиями от матча с белоруской Викторией Азаренко или сербкой Александрой Крунич во втором раунде.



«В целом я играла солидно, но думаю, что могу показывать гораздо более хорошую игру. Отдельные элементы получались на отличном уровне, однако было много перепадов в концентрации внимания. В важные моменты я хорошо играла и подавала. Тем не менее у меня было много шансов победить гораздо легче.



Иногда после завоевания титула к тебе приходит чувство, что всё будет легко. Здесь я не билась так, как в Штутгарте. В этом мне нужно прибавить, потому что следующий матч будет очень тяжёлым. Я старалась начать здесь с чистого листа, ведь про Штутгарт уже никто не помнит. Каждый турнир начинается с нуля, но я чувствовала себя достаточно уверенно. Может, поэтому мне не хватало концентрации. Даже на тренировках — самочувствие у меня было отличным, но, пожалуй, я была чересчур уверена в себе.



Матч Азаренко с Крунич может получиться очень упорным, потому что Александра, мне кажется, может очень хорошо играть на грунте. Вика некоторое время не выступала на песчаном покрытии, и неизвестно, каким получится её первый матч. Всё может повернуться в любую сторону, но если борьба будет равной, Вика выиграет. С учётом того, как она играла в Штатах, она может быстро вернуться.



Я никогда не встречалась с ней на грунте. С одной стороны, это не её лучшее покрытие — я не могу вспомнить её серьёзных достижений на грунте. С другой, я каждый год проигрываю здесь во втором круге!» — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

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