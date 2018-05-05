Веснина в двух партиях уступила Кар. Плишковой в первом круге турнира в Мадриде

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой (6) в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 4:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Плишкова 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Весниной 4 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В следующем раунде Плишкова сыграет либо с белоруской Викторией Азаренко (SR), либо с сербкой Александрой Крунич.
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