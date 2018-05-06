Пера победила Соболенко на старте соревнований в Мадриде

Американка Бернарда Пера (Q) пробилась во второй раунд турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), победив белоруску Арину Соболенко (Q) в трёх партиях — 6:4, 2:6, 6:3.



Поединок продлился 1 час 48 минут. Бера четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соболенко тоже четыре эйса и четыре двойные. Она реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.



Следующей соперницей американской теннисистки станет либо словачка Магдалена Рыбарикова (16), либо британка Йоханна Конта.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.