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Пера победила Соболенко на старте соревнований в Мадриде

Пера победила Соболенко на старте соревнований в Мадриде
Теннис / WTA

Американка Бернарда Пера (Q) пробилась во второй раунд турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), победив белоруску Арину Соболенко (Q) в трёх партиях — 6:4, 2:6, 6:3.

Поединок продлился 1 час 48 минут. Бера четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соболенко тоже четыре эйса и четыре двойные. Она реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей американской теннисистки станет либо словачка Магдалена Рыбарикова (16), либо британка Йоханна Конта.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 13:30 МСК
Арина
Соболенко
Бернарда
Пера
4:6 6:2 3:5
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