Осака уступила Чжан Шуай на старте турнира в Мадриде

Японская теннисистка Наоми Осака завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. В стартовом поединке она уступила китаянке Чжан Шуай со счётом 1:6, 5:7.



Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. На счету Шуай 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. 21-я ракетка мира выполнила 6 эйсов, допустила 3 ошибки на подаче и упустила 9 брейк-пойнтов.



Во втором круге китаянка, занимающая 31-ю строчку в мировом рейтинге, встретится с француженкой Кристиной Младенович, ранее обыгравшей американку Коко Вандевей (12).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.