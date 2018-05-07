Азаренко: в матчах с Плишковой длинных розыгрышей бывает не так много

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с чешкой Каролиной Плишковой во втором круге турнира в Мадриде.

«От матча с Плишковой я всегда ожидаю упорной борьбы, как в Майами. Я рассчитываю на другой сценарий, так как в Мадриде мы сыграем на грунте. Однако покрытие здесь достаточно быстрое, так что в определённом смысле игра может получиться похожей.

В матчах с Каролиной длинных розыгрышей бывает не так много. Обычно всё решается в одном-двух ударах, в том, кто первым использует свою возможность. У Каролины прекрасная подача, поэтому очень важно хорошо действовать на приёме. После победы в Штутгарте она уверена в себе. Мне же нужно будет сосредоточиться на своей игре, стараться действовать агрессивно и доминировать на корте", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

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