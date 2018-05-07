Гоффен: я готов конкурировать с сильнейшими теннисистами мира

Бельгиец Давид Гоффен поделился ожиданиями от старта на грунтовом турнире в Мадриде.



«Ты знаешь, чего ждать от Надаля, но он продолжает раз за разом обыгрывать своих соперников. Впрочем, я чувствую себя прекрасно. У меня нет никаких проблем, поэтому я готов конкурировать с сильнейшими теннисистами планеты», — приводит слова Гоффена официальный сайт турнира в Мадриде.



Гоффен, получивший от организаторов соревнований в столице Испании восьмой номер посева, в первом поединке встретится с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) – Чхун Хён (Южная Корея).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.