Гарсия обыграла Мартич во втором круге турнира в Мадриде

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Мадриде под седьмым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Каролин 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Во втором сете Каролин вела 4:0, но сначала проиграла 5 геймов подряд, а затем взяла 3 гейма кряду.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании Гарсия поспорит с победительницей поединка Лара Арруабаррена (Испания, WC) — Юлия Гёргес (Германия, 11).