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Пэр победил Пуи и сыграет с Шаповаловым на турнире в Мадриде

Пэр победил Пуи и сыграет с Шаповаловым на турнире в Мадриде
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв своего соотечественника Люку Пуи (15) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Бенуа 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в столице Испании Пэр поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Мадрид (м) 2018. 1-й круг
07 мая 2018 года, понедельник. 13:10 МСК
Люка
Пуи
Бенуа
Пэр
2:6 3:5
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