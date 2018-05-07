Пэр победил Пуи и сыграет с Шаповаловым на турнире в Мадриде

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв своего соотечественника Люку Пуи (15) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Бенуа 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в столице Испании Пэр поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым.