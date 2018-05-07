Дельбонис одолел М. Зверева и стал соперником Тима в Мадриде

Аргентинец Федерико Дельбонис (Q) пробился во второй круг турнира категории «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), одолев немца Мишу Зверева в трёх партиях — 6:1, 2:6, 7:6 (8:6). На тай-брейке Зверев отыграл двойной матчбол, но с третьей попытки Дельбонис завершил матч в свою пользу.



Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Дельбонис 6 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Зверева 9 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Двойных у него не было.

Во втором раунде Дельбонис сыграет с австрийцем Домиником Тимом (5), который пропускал стартовый круг.