Видеообзор побед Пэра и Шварцмана на старте «Мастерс 1000» в Мадриде

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), со счётом 6:2, 6:3 в двух партиях обыграв соотечественника — Люка Пуи (15). Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Бенуа 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



Аргентинец Диего Шварцман стартовал с победы над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. На счету Шварцмана 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. У Маннарино нет ни эйсов, ни ошибок на подаче, он упустил один брейк.



Посмотреть видеозапись этих матчей можно на «Чемпионате».

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