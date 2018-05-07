Лопес вышел во второй круг турнира в Мадриде, где сыграет со Шварцманом

Испанец Фелисьяно Лопес стал участником второго круга домашнего турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграв соотечественника – Пабло Андухар-Альбу (WC).



Поединок продолжался 1 час 41 минуту. Лопес 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Андухар-Альбы 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующим соперником Фелисьяно, который установил рекорд по количеству сыгранных «Мастерсов», станет аргентинец Диего Шварцман (13).

Лопес установил рекорд по количеству сыгранных «Мастерсов» в одиночном разряде