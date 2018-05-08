В 13:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют россиянин Евгений Донской (Q) и представитель Греции Стефанос Циципас (WC). Ранее соперники не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Циципас в Мадриде.
Победитель этого поединка за выход в третий круг соревнований в Мадриде поспорит с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.
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