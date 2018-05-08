Гарсия: я сама позволила Мартич вернуться в игру

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич во втором круге турнира в Мадриде со счётом 6:3, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Юлией Гёргес.

«Я сама позволила Петре вернуться в игру. Это расстраивает, ведь по ходу игры было немало позитивных моментов. Когда начинаешь играть менее агрессивно, соперница может вернуться в игру очень быстро. Мне нужно было играть в своём стиле и не оглядываться назад. Сегодня всё закончилось хорошо, но мне нужно прибавлять. Я не могу быть всем довольна, но знаю, что двигаюсь в правильном направлении.

Гёргес играет в агрессивный теннис, у неё прекрасная подача. Местные условия ей подходят. Мне нужно будет хорошо подавать, чтобы сохранить энергию для приёма. Однако с высоким отскоком могут возникнуть трудности", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.