Младенович: ожидаю сложного матча с Шараповой. Примерно такого, как в Штутгарте

Француженка Кристина Младенович поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Марией Шараповой в третьем круге турнира в Мадриде.

«Конечно, я ожидаю сложного матча. Примерно такого, как в Штутгарте. Та игра проходила в зале в высоком темпе. Уверена, что Мария будет стараться проводить розыгрыши как можно короче, потому что знает, что мне нравится долгий обмен ударами на грунте. Уверена, что она постарается играть агрессивно на подаче и приёме, чтобы я не могла найти свой ритм. При этом она может как выполнить удар навылет, так и совершить невынужденную ошибку.

Я довольна своей игрой в стартовых раундах. В следующем матче я постараюсь насладиться теннисом и попробую повторить то, что делала в предыдущих встречах", — цитирует Младенович официальный сайт тура.

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