Шарапова: трудно вспомнить, в какой форме я была, играя с Младенович в 2017-м

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о прогрессе в своей игре на приёме и вспомнила о прошлогоднем поражении от француженки Кристины Младенович на турнире в Штутгарте. 9 мая они сыграют в третьем круге соревнований в Мадриде.
«Думаю, на приёме важна реакция и координация рук и глаз. Этого нельзя воспроизвести на тренировках. Нужно просто постоянно проводить матчи. Но проблемой было то, что у меня это не получалось.
Ты всегда стараешься в чём-то прибавлять. Интересно, как ты от турнира к турниру надеешься прибавить в компонентах, которые не срабатывали так, как хотелось бы. Затем так приятно видеть результаты этого процесса.
Мне трудно вспомнить, в какой форме я была, когда играла с Младенович в Штутгарте. Вспоминаю лишь, что, несмотря на обидное поражение, я была рада сыграть там. Я провела несколько сетов, играла четыре дня подряд, хотя до первой игры вообще не тренировалась на местной арене. Было немало позитивных моментов. Я была очень рада почувствовать, что наконец вернулась.
Прошло 12 месяцев. Я постоянно смотрю матчи, и мне это нравится. Мне нравится видеть, как игроки после победной серии переживают непростой момент, а потом возвращаются. Это течение и эволюция игры", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.