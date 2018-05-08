Шаповалов пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, одолев Пэра

Канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях обыграв представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут. Денис 8 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Шаповалов поспорит с победителем матча Милош Раонич (Канада) — Григор Димитров (Болгария, 3).