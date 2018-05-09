Осака: после победы над Сереной я была просто шокирована

Японка Наоми Осака вспомнила о своей победе над американкой Сереной Уильямс на турнире в Майами в марте и оценила своё выступление в нынешнем сезоне.

«В первую очередь для меня было большой честью сыграть с Сереной в Майами. Она была причиной, по которой я стала играть в теннис. Я была так рада возможности встретиться с ней. У сетки Серена сказала: „Поздравляю, отличный матч“, а я была просто шокирована. Даже не знаю, сказала ли она что-нибудь ещё.

Победа в Индиан-Уэллсе — самый большой успех в моей карьере на данный момент. Перед стартом турнира все думают о победе, но после четвертьфинала с Плишковой я почувствовала, что мне это действительно по силам. Матчи с очень сильными соперницами на старте турнира помогли мне обрести уверенность.

Перед началом сезона у меня не было множества целей. Я очень хотела выиграть турнир. К счастью, мне это удалось. Теперь хочется просто двигаться дальше и не думать о прошлом. Я хочу думать о том, что могу улучшить в своей игре и в себе. Я стараюсь думать лишь о следующем матче и турнире. У меня всегда возникают сложности с долгосрочными планами, так что я ставлю перед собой только краткосрочные задачи", — цитирует Осаку ESPN.

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