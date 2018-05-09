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Джокович проиграл Эдмунду во втором круге турнира в Мадриде

Джокович проиграл Эдмунду во втором круге турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович (10) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях проиграв представителю Великобритании Кайлу Эдмунду со счётом 3:6, 6:2, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Бывшая первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Кайла 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Эдмунд поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (8).

Мадрид (м) 2018. 2-й круг
09 мая 2018 года, среда. 15:10 МСК
Кайл
Эдмунд
Новак
Джокович
6:3 2:6 6:3
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