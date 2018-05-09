Хачанов и Пуи проиграли на старте парного разряда турнира в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуи в первом круге парного разряда турнира в Мадриде уступили боснийцу Дамиру Джумхуру и хорвату Франко Шкугору со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила ровно 1 час. Карен и Люка не реализовали ни одного брейк-пойнта из 4, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Следующими оппонентами Джумхура и Шкугора станут американские братья Майк и Боб и Брайаны, посеянные под вторым номером.

21-летний Хачанов на данный момент занимает 68-е место в парном рейтинге АТР.