Победы Надаля и Андерсона, поражение Джоковича — в обзоре турнира в Мадриде

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Лидер посева добился победы со счётом 6:3, 6:1.
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина (Q) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:2.
Сербский теннисист Новак Джокович (10) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх партиях проиграв представителю Великобритании Кайлу Эдмунду со счётом 3:6, 6:2, 3:6.
Бельгийский теннисист Давид Гоффен (8) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:5, 6:3.
Испанец Роберто Баутиста-Агут (11) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх сетах проиграв представителю Германии Филиппу Кольшрайберу со счётом 3:6, 6:4, 5:7.