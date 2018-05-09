Победы Шараповой и Халеп, поражение Возняцки — в обзоре турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. В поединке третьего круга уроженка Нягани обыграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:4.
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову (Q) со счётом 6:1, 6:4.
Датская теннисистка Каролина Возняцки (2) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания), в двух партиях проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счётом 2:6, 2:6.
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