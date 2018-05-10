Донской проиграл А. Звереву во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Евгений Донской (Q) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух сетах уступив представителю Германии Александру Звереву (2) со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Евгений 1 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Александра 4 эйса и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Зверев поспорит с представителем Аргентины Леонардо Майером. Турнир завершится 13 мая.

Донской отыграл 19 из 20 брейк-пойнтов и одолел Циципаса на «Мастерсе» в Мадриде