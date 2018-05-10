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Руседски: Эдмунд одержал важную победу над Джоковичем

Руседски: Эдмунд одержал важную победу над Джоковичем
Теннис / ATP

Бывший британский теннисист Грег Руседски прокомментировал победу своего соотечественника Кайла Эдмунда над сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира в Мадриде (6:3, 2:6, 6:3). Руседски высоко оценил игру Эдмунда в этом матче.

«Очень значимая, большая победа для Эдмунда. Он впечатлил меня игрой во время ключевых моментов и в третьем сете. Сработали подачи и бэкхенды. Джокович играл неплохо, он становится сильнее, но ему нужна игровая практика, надо ещё поиграть», — написал Руседски в своём «твиттере».

Эдмунд и Джокович встречались в четвёртый раз, британец одержал свою первую победу над сербом. В третьем круге в Мадриде Эдмунд сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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