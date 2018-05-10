Поражение дель Потро, победы Тима и А. Зверева — в обзоре турнира в Мадриде

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (8) со счётом 6:3, 6:3.
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Мадрида. 21-летний уроженец Гамбурга, посеянный под вторым номером, обыграл аргентинца Леонардо Майера со счётом 6:4, 6:2.
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 7:6 (9:7).
Австрийский теннисист Доминик Тим завоевал путёвку в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, сломив сопротивление хорвата Борны Чорича – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), со счётом 6:4, 6:4 в двух партиях обыграв соотечественника — Милоша Раонича.
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Мадриде. 4-я ракетка соревнований в напряжённой борьбе уступил представителю Сербии Душану Лайовичу (Q) со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (6:8).