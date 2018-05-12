Видеообзор поражения Надаля, побед Тима, Шаповалова и А. Зверева в Мадриде

В пятницу, 11 мая, в Мадриде прошли четвертьфинальные матчи турнира серии «Мастерс-1000». Австриец Доминик Тим одолел испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:5, 6:3.

За выход в финал 24-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном, обыгравшим серба Ненада Лайовича.

Немец Александр Зверев в четвертьфинале взял верх над американцем Джоном Иснером со счётом 6:4, 7:5.

В полуфинале соперником Зверева станет канадец Денис Шаповалов, одолевший британца Кайла Эдмунда.