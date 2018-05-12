Шаповалов: горжусь тем, как провёл концовку матча с Эдмундом

Канадец Денис Шаповалов поделился впечатлениями от победы над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.

«Я очень рад снова выйти в полуфинал турнира серии „Мастерс“. Никогда не знаешь, где и когда это случится в следующий раз. Я более чем взволнован быть здесь. Надеюсь, что смогу пройти даже дальше.

Как только второй сет закончился, я сказал себе, что он уже в прошлом. Надо было настраиваться на третий и быть сосредоточенным в каждом розыгрыше. Горжусь тем, как справился с трудной ситуацией и провёл решающую партию в психологическом плане. У нас с Кайлом очень похожий стиль игры, мы оба любим диктовать свои условия на корте и мощно подаём. Когда он в форме, то я почти не вижу мяча. Каждый наш матч превращается в триллер, но это весело и интересно", — приводит слова Шаповалова официальный сайт АТР.