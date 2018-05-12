Шаповалов: чувствовал себя ужасно, заработав очко, но решения принимает судья

Во второй партии четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде между канадцем Денисом Шаповаловым и британцем Кайлом Эдмундом произошёл спорный эпизод. Во время подачи Дениса одна из зрительниц громко крикнула с трибуны, что сказалось на силе ввода мяча в игру. Кайл не стал принимать подачу, но судья розыгрыш не отменил и присудил очко канадцу.

«Я чувствовал себя ужасно после этой ситуации, но окончательное решение остаётся за арбитром на вышке, он недаром сидит там. Я не был уверен, будет ли Кайл играть этот мяч, всё произошло слишком быстро», — приводит слова Шаповалова Tennis World.

Эдмунд отметил, что не стал играть этот мяч, потому что услышал выкрик и подумал, что соперник не будет подавать.

«Я увидел, что очко присудили Денису, и подошёл к судье. Он сказал, что это не его решение, тогда я обратился к Шаповалову, а он отказался переигрывать очко, сославшись на мнение арбитра. Очевидно, что он очень хотел выиграть этот розыгрыш», — сказал Эдмунд.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.