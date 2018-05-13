Квитова: удивлена, что моё тело каким-то образом выдержало эту нагрузку

Чешка Петра Квитова прокомментировала свою победу над голландкой Кики Бертенс в финале турнира категории Premier Mandatory в Мадриде со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.



«Завоевать здесь титул — это одновременно здорово и немного странно. Я совсем не ожидала такого, а уж год назад и подумать об этом не могла. После победы в Праге на прошлой неделе я совсем не думала, что смогу выйти тут в финал, выиграть два турнира подряд.



Моё тело очень утомлено, и я удивлена, что оно вообще как-то выдержало эту нагрузку. Каждый титул важен, но выиграть в Мадриде в третий раз — это кое-что значит. Такое случается не каждый день, так что я очень горжусь собой.



Мне нравится играть в финалах, биться за трофеи. Ради этого мы и выступаем на протяжении недели, которую длится турнир. В финале встречаешься с сильнейшей соперницей на турнире, так что для победы нужно приложить много усилий. Последние три финала я играла в трёх сетах, а это достаточно сильно утомляет. Финал — всегда большая битва, но, с другой стороны, мне это нравится. Это даёт мне дополнительную мотивацию. Поэтому я и люблю играть в теннис», — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.

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