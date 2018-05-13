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Вихлянцева обыграла Соболенко и попала в основную сетку турнира в Риме

Вихлянцева обыграла Соболенко и попала в основную сетку турнира в Риме
Теннис / WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась в основную сетку грунтового турнира категории Premier в Риме. 21-летняя уроженка Волгограда обыграла во втором круге квалификации белоруску Арину Соболенко со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Вихлянцева выполнила 2 подачи навылет и допустила 2 двойные ошибки. У её соперницы 9 эйсов и 7 ошибок на подаче.

В основной сетке турнира, помимо Вихлянцевой, выступят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Шарапова сыграет с Барти, Макарова — с Кербер в первом круге турнира в Риме
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