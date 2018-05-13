Макарова и Веснина узнали потенциальных соперниц в Риме в парном разряде

Состоялась жеребьёвка основной сетки в женском парном разряде турнира, который пройдёт на грунтовых кортах Рима.



Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получившие от организаторов первый номер посева, вступят в борьбу со второго круга. Их первые соперницы определятся по итогам матча Дарья Гаврилова (Австралия)/Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – Алиция Росольска (Польша)/Эбигейл Спирс (США).



Ещё одна россиянка, Алла Кудрявцева, выступит в дуэте с чешкой Ренатой Ворачовой. Их соперницами по первому кругу стали испанка Лара Арруабаррена и румынка Ирина Бегу.



Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова в стартовом раунде встретятся с дуэтом Чжань Латиша (Китайский Тайбэй)/Бетани Маттек-Сэндс (США). Напомним, что если Чжань наберёт меньше очков, чем Веснина и Макарова, то россиянки поднимутся на первую строчку.

Макарова и Веснина завоевали титул на турнире в Мадриде в паре