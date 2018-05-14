Муратоглу: Серена вернулась в тур слишком рано, но к «РГ» она будет готова

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал о подготовке подопечной к Открытому чемпионату Франции.

«Серена отправится на „Ролан Гаррос“, чтобы выиграть его. По силам ли это ей? Серена может добиться всего. После шести лет работы с ней я более чем уверен в этом заявлении.

После родов Серене приходится заново выстраивать своё тело. Когда она прибыла в академию Муратоглу 30 апреля, мы осознали, что она ещё не готова. После родов и всех проблем со здоровьем она потеряла немало времени. Его не хватало. Именно поэтому мы решили пропустить турниры в Мадриде и Риме, так как ей нужны пять недель, чтобы быть идеально готовой. Затем мы поработали с моей командой и подготовили программу для неё по выходу на пик формы. Это включает в себя питание, фитнес и, конечно, теннис. Пока всё складывается успешно. Она работает невероятно усердно и быстро прибавляет во всех компонентах. Я доволен и уверен в том, что она будет готова к «Ролан Гаррос».

Серена вернулась в тур слишком рано. Она была не готова, но ей требовалось почувствовать атмосферу турниров. Именно поэтому она решила сыграть, несмотря на то что не была готова на сто процентов. Это был отличный опыт, так как она осознала всю ту работу, которую предстоит проделать для выхода на пик формы", — цитирует Муратоглу официальный сайт тура.

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