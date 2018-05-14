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Карреньо-Буста вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв Доналдсона

Карреньо-Буста вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв Доналдсона
Теннис / ATP

Испанец Пабло Карреньо-Буста вышел во второй круг турнира в Риме, обыграв в трёх сетах американца Джареда Доналдсона – 6:4, 3:6, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. 10-я ракетка соревнований выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету американца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Карреньо-Буста, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, встретится с американцем Стивом Джонсоном, ранее обыгравшим швейцарца Стэна Вавринку.

Рим (м) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Джаред
Доналдсон
Пабло
Карреньо-Буста
4:6 6:3 0:6
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