Карреньо-Буста вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв Доналдсона

Испанец Пабло Карреньо-Буста вышел во второй круг турнира в Риме, обыграв в трёх сетах американца Джареда Доналдсона – 6:4, 3:6, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. 10-я ракетка соревнований выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету американца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Карреньо-Буста, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, встретится с американцем Стивом Джонсоном, ранее обыгравшим швейцарца Стэна Вавринку.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.