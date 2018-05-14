Маттек-Сэндс получила в подарок шлем Аарона Роджерса

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс получила в подарок шлем с автографом своего кумира — игрока в американский футбол Аарона Роджерса. Бетани ранее призналась, что мечтала бы сыграть с Роджерсом в миксте. Маттек-Сэндс восстановилась после серьёзной травмы колена, полученной в матче второго круга Уимблдона-2017 с румынкой Сораной Кырстей.
«Ты всегда меня вдохновлял. Я верю в себя и чувствую, что ты также в меня веришь. Давай сделаем это! 2018-й, вот и мы», — приводит слова Маттек-Сэндс официальный сайт тура.
Видео доступно в «твиттере» WTA.
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