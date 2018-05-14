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Пэр впервые за 6 матчей победил Гаске и вышел во второй круг «Мастерса» в Риме

Пэр впервые за 6 матчей победил Гаске и вышел во второй круг «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP

Француз Бенуа Пэр выиграл дерби у своего соотечественника Ришара Гаске в первом круге «Мастерс 1000» в Риме — 6:4, 6:4. Отметим, что Ришар вёл по личным встречам со счётом 5-0.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Пэр выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Гаске 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Подач навылет у Ришара не было.

Следующим оппонентом Пэра станет либо аргентинец Диего Шварцман (14), либо чилиец Николас Джарри (Q). Матч между ними состоится во вторник, 15 мая.

Рим (м) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 19:20 МСК
Бенуа
Пэр
Ришар
Гаске
6:4 6:4
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