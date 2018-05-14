Пэр впервые за 6 матчей победил Гаске и вышел во второй круг «Мастерса» в Риме

Француз Бенуа Пэр выиграл дерби у своего соотечественника Ришара Гаске в первом круге «Мастерс 1000» в Риме — 6:4, 6:4. Отметим, что Ришар вёл по личным встречам со счётом 5-0.
Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. Пэр выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Гаске 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Подач навылет у Ришара не было.
Следующим оппонентом Пэра станет либо аргентинец Диего Шварцман (14), либо чилиец Николас Джарри (Q). Матч между ними состоится во вторник, 15 мая.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.